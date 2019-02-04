用牛奶餵蓮霧 年關前開紅盤拍出每公斤千元高價

2019-02-04 13:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是除夕，不少民眾前幾天就開始準備過年的伴手禮，其中紅通通的蓮霧最受歡迎，屏東縣南州鄉林姓果農的「蓮霧天霸王」品牌，在年關前於台北二市最後1天拍賣日拍出1公斤1000元的高價，堪稱近年罕見。

屏東縣南州鄉目前是全台灣種植最多蓮霧的單一鄉鎮，屏東縣南州地區農會所收的蓮霧一般會送往台北二市拍賣，這幾年南州農友在蓮霧評鑑中獲得佳蹟，頗有後來居上之勢，而對農民來說，拍賣市場的高價格，是對農友辛勤一年最有效的肯定以及最直接的收益。

屏東蓮霧去年已連3年都出現寒害、颱風等暴雨等，導致產量大減，不過，去年除了颱風季，沒有太多的颱風侵襲，加上冬季又是暖冬以致蓮霧盛產，因此屏東佳冬、林邊都有貨供應外銷市場，有效拉抬售價，但國內拍賣市場的貨源，仍是國人作為伴手禮的最大宗，拍賣價格達1公斤1000元可說是對品質對品牌肯定的門檻。

佳冬鄉農會去年曾在台北一市拍出1公斤1200元的高價，相較下貨量較少的台北二市，近幾年較少傳出有達到1000元的門檻價，這次南州的蓮霧1公斤1000元，還一次賣2盒，消息傳回南州鄉，是讓所有農友熱論「到底是誰種的？」

記者獨家找到這位農友，原來就是曾以「牛奶餵蓮霧」而聲名大噪的品牌「蓮霧天霸王」蓮霧，家族經營品牌的林姓男子父親這幾年因年邁無法負擔所有農務，林姓男子也得投入照顧蓮霧分擔解憂，不過這一種也種出興趣，林男除把時間「奉獻」給蓮霧樹外還結合他的化工背景，打造獨家配方，就是請樹喝「牛奶」！

送拍賣的禮盒1盒2公斤，那兩盒拍出千元高價的蓮霧禮盒才9顆就已重達2公斤，林男將牛奶加入酵素，並打入上百個雞蛋，經攪拌發酵就是「雞蛋牛奶」，超營養配方大把大把澆在樹根上毫不手軟，讓果樹體質強健，所種出來的蓮霧風味獨具，果然在拍賣市場獲得青睞。

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