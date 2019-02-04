這張小抄超實用！走春景點一週天氣都在這

〔即時新聞／綜合報導〕春節假期正式開始，許多人返鄉團圓，相揪走春踏青。不過昨（3日）晚起鋒面通過，加上受東北季風增強影響，全台天氣變化大，尤以中部以北最有感。臉書粉絲專頁「天氣即時預報」統整除夕到初六，各地景點的天氣變化，包括北部陽明山、九份老街到南部西子灣等，一張圖就看懂！

天氣即時預報指出，春節天氣分三段，除夕至初一稍轉涼；初二至初四大回暖；初五至初六再稍轉涼。穿著上，平地建議穿輕羽絨就可以應付所有溫度，山區則要稍微厚重的保暖衣物。北部、宜蘭在轉涼時要穿較厚的長袖，等到回暖時，甚至可以換上短袖，中南部則以短袖為主，惟偏涼時可搭薄長袖保暖。

該粉專貼心統整各地景點的一週天氣，從北部陽明山、拉拉山、石門水庫、九份老街等，中部阿里山、日月潭、武陵農場等，南部烏山頭水庫、關仔嶺及東部太魯閣、知本等共29個地區，以天氣圖表現今天到初六，每天的陰晴雨及溫度變化。如北部、東部景點可把握初二陽光露臉，中部清境農場初四有大晴天，南部小琉球過了今、明兩天有雨後，初二開始連四天晴朗，提供民眾走春時規劃行程更方便。

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