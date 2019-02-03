米堤飯店兄弟檔老闆 返「嘉」設宴170桌發紅包助弱勢

2019-02-03 14:21

〔記者曾迺強／嘉義報導〕出身嘉義縣布袋鎮過溝庄的南投縣溪頭米堤大飯店總經理李麗裕、董事長李麗生昆仲，今天返鄉席開170桌向鄉親拜年，另發敬賢金、孝悌獎勵金、低收入戶及老人慰問金等，總計斥資500萬元，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、出身嘉市的法務部政務次長蔡碧仲等人到場致謝，期盼更多嘉義人返鄉回饋。

李麗裕、李麗生兄弟創辦「榮鑫集團」，事業跨足紡織、不動產、建築、機電、飯店與教育，2人從小在父親李清標耳濡目染下，延續行善理念，長年資助地方公益，30年來連年舉辦返鄉送暖活動，今天中午在過溝建德宮前廣場宴請過溝庄的東安、中安、西安里貧戶、長者、社團志工及孝行獎得獎學生等人圍爐用餐。

李麗裕說，去年823水災讓布袋沿海地區遭逢重創，不少人損失慘重，今年席開170桌，比去年多20桌，要讓熱鬧年節氣氛為弱勢族群度年關；李麗生說，在全國鄉鎮市中，他們能做的很少，只有站出來發揮一己之力，才能帶動其他鄉鎮的善心人士一起做好事。

嘉義縣長翁章梁說，昔日爬玉山時，初次相識同為山友的李麗生，當時他早耳聞李麗生、李麗裕昆仲長年回饋鄉里的堅持，其義行令人欽佩；嘉義市長黃敏惠也讚揚2人熱心公益、捐書助學，愛心不落人後。

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