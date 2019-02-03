春節夜遊花蓮市不怕塞！ 「301區」市區公車上路

2019-02-03 11:53

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮春節湧入大批返鄉、觀光人潮，市區停車位一格難求，想要輕鬆開車夜遊市中心簡直難上加難，花蓮縣政府與中華電信、太魯閣客運公司即起推出為期1個月的「301區」市區公車路線，傍晚6時起加開火車站至知名東大門夜市間的往返公車，總計8班車，供遊客擺脫車潮，夜遊市區不怕塞！

由花蓮縣府新闢並預計試營運1個月的「301區間公車路線」，營運路線為花蓮火車站（旅遊服務中心前搭乘）到東大門夜市（石來運轉圓環前搭乘）間，車輛屬純電動公車，皆採「低地板」設計，可降低輪椅朋友、較年長者或是孩童在乘車時跨越高門檻的危險性。

花蓮市301區公車，沿途停靠花蓮火車站（旅遊服務中心前）、花蓮電影城、商校街、花蓮商校、郵政總局、明義國小、遠東百貨、文化園區、中華路及東大門夜市（石來運轉圓環前），全票票價23元、半票12元，晚間6時起共提供往返8班車，火車站首發車為晚上6點05分、末班車8點35分；東大門首發車6點20分、末班車8時50分。

縣府觀光處長唐玉書指出，2月期間試營運，提前支援燈會、春節人潮，班次配合東大門營運規畫，白天太魯閣客運的3班路線照常營運，若需要往返車站到市區的民眾，同樣可以搭乘一天24班的301路客運。

她強調，301區預計在3月正式營運，純電動的花蓮特有「彩繪鴨鴨公車」也會一併上路，車內可提供WIFI、多元支付卡機等智慧服務，盼能提高暢遊花蓮的便利性，吸引更多民眾造訪。

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