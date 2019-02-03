今日高溫可達30度 除夕起鋒面通過明顯降溫

2019-02-03 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣穩定溫暖，預計各地高溫都可以達到26度以上，中南部地區甚至來到30度左右，夜晚及清晨各地低溫約15至18度，局部地區甚至有機會因輻射冷卻效應下探至13、14度，呼籲民眾早晚出門時需多注意保暖。

今日天氣部分，東半部僅有零星降雨，西半部多雲到晴，不過今日西半部地區及金門、馬祖易有霧或低雲影響能見度，民眾行車時需注意路況，往返離島也請留意航班資訊。

今日空氣品質部分，壓東移，風向轉為偏東南風至西南風，西半部清晨及夜間風速偏弱，污染易累積，中南部地區白天風場偏西南風，擴散條件轉好，有利細懸浮微粒濃度下降；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間為「橘色提醒」等級；竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

除夕、初一（4日、5日）天氣將有明顯轉變，受到鋒面通過及東北季風增強影響，除了北部及東半部有短暫陣雨外，中南部及澎湖、金門、馬祖也會有局部短暫雨，雨勢較為明顯；溫度方面，低溫和這幾天相比變化不大，但高溫部分會明顯下降，北台灣約在20、21度左右，中南部及花東約23到26度。

初二至初四（6日至8日）隨著東北季風減弱，各地再度回到白天舒適溫暖、日夜溫差大的天氣型態，除東半部仍有局部短暫雨外，西半部將轉為多雲到晴天氣。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 29 16 ~ 29 19 ~ 28 18 ~ 28

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