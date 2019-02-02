世界最長百米手寫春聯 現蹤高雄港棧伍庫

2019-02-02 18:31

〔記者張忠義／高雄報導〕一條長115公尺，寬2公尺，創下世界最長的手寫春聯紀錄，懸掛於棧伍庫外牆上祈福，迎接金豬年的來到。

今天是春節9天連續假期的第一天，高雄港棧庫群邀請知名意象書法家陳世憲，在高港棧伍庫高空揮毫書寫，迎接金豬年的來到。

書法家陳世憲在棧伍庫外牆前搭乘自走車登高6米創作百米手寫春聯，以按捺、轉折等技法並搭配女兒陳丹遇及來自世界一流莫斯科交響樂團首席樂手，現擔任國立台南藝術大學音樂系教授的法利德演奏，書寫過程搭配小提琴古典音樂更增添了幾分中西時空交錯的雅興。

陳世憲表示，此次以「高港領航暢旺八方 近悅遠來藝術地景 築港百年風華綻現 世界最大活化棧庫群」題詞，與高雄港棧庫群港濱生活特色概念相契合。融合高雄港--世界最大的活化棧庫群的氣勢，以「濃墨」、「飛白」與「渲染」手法呈現海港的壯闊及獨特浪漫的夕陽美景，創下世界最長的手寫春聯紀錄。

高雄港區土地開發公司表示，歡迎大家來高雄港棧庫群走春，除了世界最長春聯外、高雄最知名景點棧貳庫外，有世界最大氣墊樂園「Art-Zoo藝術動物園」、高雄築港110週年影像展、高港水花園、棧伍庫港濱潮市集及摩艾石像等精彩多元的水岸碼頭活動獨特濃厚港濱的氛圍。

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