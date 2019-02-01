醫病》新竹男子爬山後突發燒 就醫確診感染恙蟲病

2019-02-01 15:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名中年男子去年底爬山後返家，突然連續發燒不退、全身肌肉痠痛，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，醫師在他腹部發現一個明顯焦痂，確診感染法定傳染病「恙蟲病」。醫師表示，恙蟲病媒多藏於山區與離島草叢，年節期間為旅遊高峰期，提醒民眾戶外活動時要做好防護措施。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音表示，這名患者酷愛戶外活動，但去年底爬山返家後約1週，開始持續發燒冒冷汗、劇烈頭痛、全身肌肉痠痛，肝功能指數也偏高，不但使用成藥無效，還全身起紅疹，到該院就醫，門診醫師覺得病況有異，趕緊轉急診。

張凱音表示，她發現男子全身紅疹，且腹部有一個明顯的焦痂，這是恙蟲病的典型症狀，立即通報疾管署，並投以特殊抗生素。對症下藥後，日前男子順利燒退痊癒，出院隔天又生龍活虎地去戶外活動。

張凱音指出，恙蟲病流行於東亞與南亞地區，台灣常年均有病例，多集中於夏天至秋天。這名患者可能於12月時暴露戶外環境感染，是否是氣候變化或其他因素，還待研究。

張凱音指出，恙蟲病致病原為恙蟲病立克次體，病媒為恙蟎；患者遭到叮咬後，經6到21天潛伏期會出現猝發且持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，但臨床上不易診斷，照X光、電腦斷層也都無法直接檢查出來。

不過，發病後約1週，皮膚會出現紅色斑狀丘疹，典型症狀為有如香煙蒂頭燙傷的無痛性焦痂，也可能併發肺炎及肝功能指數異常，若未適當治療，致死率達6成。

張凱音說，要避免被恙蟲叮咬，應盡量避免暴露於恙蟲孳生的草叢環境；登山或戶外活動時，穿長袖衣褲等保護性衣物，塗抹衛署核准之含DEET的防蚊蟲劑，離開草叢環境後應盡速更換衣物並洗澡，做好防護措施。

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