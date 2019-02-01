蚊子館變觀光亮點 「南投白宮」不怕霸王停車

2019-02-01 15:13

〔記者謝介裕／南投報導〕素有「南投白宮」之稱的南投稅務出張所委外經營ROT案，在得標廠商溪頭妖怪村重新規劃、整理後，今日對外亮相試營運，便立刻推出「霸王來停車」及「霸王杯」2項活動，使得寒冷的街道罕見地湧現人、車潮，業者別出心裁的創意，也為南投稅務出張所打響重新出發的第一砲！

該出張所建於1936年，迄今已有83年歷史，閒置10多年以來，惹來「蚊子館」惡名，縣府遂於2012年斥資約2700萬元經費進行整修後，因白色外觀十分典雅，而有「南投白宮」之美譽，隨後縣府依促參法ROT方式辦理招商，歷經4次流標、1次棄標，最後才由溪頭妖怪村（明山別館公司）得標，並在今日舉辦試營運典禮，包括縣長林明溱、南投市長宋懷琳等人均到場。

溪頭妖怪村負責人林志穎說，他從外地返鄉就是希望為地方貢獻一己之心力，不忍「南投白宮」持續閒置才參與競標，如今幸運取得經營權後，便將出張所園區1樓作為輕食餐廳、文創商品販售、文物展示區，2樓則有咖啡聽、兒童遊樂設施，提供縣民一個結合遊戲、藝術與慢活多元的藝術園區。

由於出張所周邊有傳統市場、銀行、住宅區，停車位可說是一位難求，一旦遇到有人違停的霸王車，相信大家都會忿忿不平，妖怪村開張第1天便發揮創意推出「霸王來停車」活動，參與民眾擁有3次擲6個骰子的機會，其中5面是「旺」字、一面是「喵」字，只要擲出5個喵字，便享有「霸王車位」的福利，即2019年一整年在園區擁有免費專屬的轎車停車，限量3位，額滿活動即截止。

除此，還有「霸王杯」活動，遊戲規則同樣須擲出5個喵字後，今年一整年享有不限飲品，免費無限暢飲的福利，限量10位，同樣額滿活動即告截止，且民眾只能從2項活動擇一參與，不能重複，不然就喪失資格，詳情可上「蘿西家族─南投稅務出張所」臉書查詢，也藉此展現回饋社區、敦親睦鄰的心意。

南投縣長林明溱、南投市長宋懷琳等人，除了肯定妖怪村的創意以外，也希望南投稅務出張所能如願擺脫「蚊子館」污名，為地方觀光及產業發展注入一股新活力。

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