盧秀燕籲春假遊花博 臉書被憤怒網友灌爆

2019-02-01 13:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中巿長盧秀燕上任後，花博爭議不斷，除國際園藝生產者協會（AIPH）發函巿府揚言取消主辦資格外，遊客人數更是直直落。盧秀燕透過臉書行銷花博，呼籲民眾春節假期到台中逛花博，但網友不領情，痛批盧秀燕為了私慾，不惜毀掉台灣的國際形象，要求盧秀燕道歉，不過也有網友聲援盧市長。

中市府未依約支付花博權利金，AIPH發最後通牒要求匯款，否則將取消花博主辦資格；市府團隊反指「前市府團隊」未明確處理此事，才會造成誤會。對此，網友怒轟「去年10月，林佳龍早就說過，花博搞免費會被取消資格，盧秀燕不聽勸，執意要辦現在還好意思，把責任推給林佳龍？」

面對花博入園人數直直落，盧秀燕昨在臉書發文，呼籲民眾春節假期一定要來趟台中花博，把握時間體驗花舞之美、欣賞地表最大的機械花；時間表、交通攻略、入園措施都幫您準備好了，春遊台中逛花博，攜家帶眷免出國！

盧秀燕臉書指出，花博除了除夕休園外，初一至初六后里、豐原、外埔三大園區開放時間為早上9點至晚上7點，呼籲民眾備妥證件賞花博，台中市民憑身分證免費入場，12歲以下孩童憑健保卡免費入場。文中還附上花博交通攻略、入園資訊等連結。

盧秀燕行銷花博的PO文，湧入大批網友留言，痛批盧秀燕花博搞免費，現在要被AIPH取消主辦權了，卻把責任推給林佳龍，「花博門票的缺口，你要怎麼負責？顏市長會幫妳賠嗎？還是又要全台中幫妳擦屁股善後？這件事讓台灣國際形象受損，要不要出來跟全民道歉？妳做市長怎麼就對台中全民有害無益，利益分不到人民，妳闖禍卻要全民擔？有這樣的道理？」

網友也批，「現在AIPH要終止權利，你又說是前朝的問題⋯都你在演的喔！你完全不輸給韓國瑜耶！你們是不是都出自同一家演藝經紀公司的啊？」；「當初大打的花博牌你現在是…？錢的部分你自己喊免費，但是你付得起嗎？林佳龍弄好好的為什麼你一定要把他搞砸？？？」；「去年林佳龍早就警告過免費會被取消主辦權，你選前承諾免費，現在你自己玩到GG了還怪前朝，怎麼有你這種台中市長？！台中人的臉都被你丟光了！！！」

不過也有網友說：「支持姐姐盧市長，讓大台中成為更適合移居的大城市，聾粉、綠粉，閃遠一點吧？？？因為你們就是見不得人好」；「都是林佳龍要付的！不是盧秀燕喔~請大家不要搞錯惹，快拿谷關空氣出來吸一下緩和氣氛.....標準SOP」

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