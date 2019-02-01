基隆最大賣場東帝士 確定2/18結束營業

2019-02-01 12:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市最大賣場東帝士量販店，今天在其官網正式公告，將於農曆春節後的2月18日結束營業，全面展開超低價出清，136名員工將於年後依勞基法相關規定分3梯次資遣，勞方有疑義可向市府提出勞資爭議調解。

位於基隆市安樂區安和二街的東帝士量販店，在地經營25年，是目前基隆最大的量販店，安樂、中山、七堵等行政區民眾都會前往消費，是很多在地人難忘的回憶，去年底陸續傳出東帝士過完年要歇業的消息，很多老主顧都感到不捨，業者一直未對外證實，但已向市府提出大量解僱案。

業者今天在臉書粉絲專頁上貼出公告，將於2月18日結束營業，為了回饋消費者多年的支持與鼓勵，近期將全面超低價出清特賣。市府社會處勞資關係科長陳志源說，業者提出的解雇計畫書中對要如何支付資遣費、退休金、年終獎金等都有明列清楚，有開勞資協商會議，已報市府核備，該案影響勞工人數136人，業者計畫分2月4日、19日及28日3梯次進行資遣。

陳志源表示，業者有表明會依勞基法相關規定發放資遣費、退休金、年終獎金，如果屆時勞工有疑義或意見，可向市府提出勞資爭議調解，如果調解不成，可循司法途徑提告。

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