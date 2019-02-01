胖老外逼空姐擦屁股 長榮：已陪同空服員提告

2019-02-01 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕長榮空服員被迫協助體重逾200公斤的外籍乘客如廁，不僅要幫忙脫內褲還要擦屁股，造成空姐身心受創。長榮航空發言人柯金成今（1日）對此表示，該名外籍男子搭乘長榮共有20次，除了已將他列入「關懷名單」之外，也陪同空服員到航警局備案並提告。

柯金成在記者會上表示，目前有部分內容是需要澄清的，例如該名外籍旅客搭乘長榮20次之多，之前都沒有脫序行為。柯金成說，外傳外籍男子去年5月搭機時直接在座位上便溺，但事實上是他當時曾要求空服員協助如廁，被拒絕後有同行乘客願意幫忙他上廁所。

柯金成指出，外籍旅客於今年1月份，在北美搭機再從台北轉機到東南亞的行程，在飛機上一共有2次如廁，第一次是事務長幫忙擦拭，第二次是男性的巡航機長，接著到台北轉機時，又有地勤人員協助男子如廁。

柯金成表示，其實去年5月該名外籍男子提出幫忙如廁的要求後，就已將其列入關懷名單，但名單比對時出現小問題，因此第一時間並不知道該男會在今年1月搭機，也就沒辦法事先提醒空服員。

柯金成指出，公司已向受委屈的空服員表達慰問之意，事件中的7名空地勤人員中，有2人申請休假，公司也陪同他們到航警局提告。不過有關外籍男子之後的行程被曝光一事，長榮公司也向航警局報案，希望能查出外洩原因。

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