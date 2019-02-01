走春不想人擠人 台南民政局推薦這裡

2019-02-01 09:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕長達9天的連續假期，想要出門走春卻不想人擠人，該帶家人去哪裡走春？台南市民政局力推位在東方的仁德、歸仁、關廟、龍崎等南關線4區，共同推出南182線走春路線，結合社區人文、生態、自然景觀、寺廟文化，值得民眾過年期間來走春 。

台南市民政局長顏振標表示，南182線沿途包括仁德、歸仁、關廟、龍崎等4區的人文景點、自然風景，除仁德區熱門的奇美博物館、十鼓文化園區外，南市府水利局去年已完成二仁溪水岸三爺溪鋼構跨橋「鯽魚橋」、大甲排水的「梭魚橋」，完成雙博自行車道外，港尾溝溪附近堤頂也已整理、綠樹成蔭，屆時路線貫通後，甚至還可騎到歸仁區長榮大學。

歸仁區則有得天獨厚的大潭社區菱角園水鳥生態、沙崙區牧草風光、高鐵站區行道樹綠蔭大道、關廟區山西宮、紅瓦綠牆-千佛山菩提寺、關廟森林公園、新光里社區彩繪、龍崎崎頂社區、牛埔農塘，串連成山海的景觀，值得細細品味市郊的風土民情。

歸仁區長陳必成表示，南關線4個行政區，無論是地理位置、或是歷史淵源，都有深厚的連結，因鄰近市區、具有交通方便及特殊的地理人文景觀，所以才有東門城郊3大廟傳承近百年3大王醮暨遶境（仁壽宮、保西代天府、山西宮），申請提報為國家重要民俗。

關廟區有千佛山菩提寺、關廟森林公園；龍崎區則有竹炭故事館、虎形山公園和牛埔泥岩水土保持教學園區。

1日遊「官方版」推薦行程如下：

（一）人文生態路線：

上午：仁德都會公園（奇美博物館）、十鼓文化園區、二行溪水岸自行車道，中午長榮大學享受蒜頭飯、學生簡餐-社區彩繪-武當山上帝廟-菱角生態農村遊-南一球場、沙崙生態草原風情-高鐵後站行道樹（黃、綠、紅）-關廟森林-嘉芳麵包站（人氣土司）-新光彩繪村-虎形山公園-竹炭故事館-崎頂貓咪階梯-老字號柑仔店（連興商號）崎聚市集-龍崎牛埔塘- 關廟土雞城（享用晚餐）

（二）觀光工廠、寺廟新春文化祭、特色建築、花卉園藝：

中山高仁德交流道下-台鉅美妝-虹泰水凝膠-亞力山大蝴蝶生態館-歸仁保西代天府-七甲花卉區-歸仁仁壽宮-歸仁美學館-善化寺- 歸仁孔廟-關廟山西宮-方家古厝-檀林精舍-關廟千佛山菩提寺-龍崎文衡殿。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/