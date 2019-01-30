桃園市好過年 六大類服務春節不打烊

2019-01-30 23:02

〔記者謝武雄／桃園報導〕年節將至，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，特別宣導包含觀光走春、休憩運動、交通運輸、公安社福、環境清潔、醫療食安等六大類春節服務不打烊措施，也要求相關部門做好宣導工作，各項服務不打烊資訊可於「桃園事」臉書粉絲專頁、桃園市政府官網、2月號《桃園誌》市刊查看，可洽1999市民服務專線。

各局處主管報告春節服務不打烊措施，觀光走春不打烊部分，包含台灣好行慈湖線、小烏來線與親子樂園線初二至初六依假日班表行駛；虎頭山公園等風景特定區初一至初六開園；桃園火車站等3處旅遊服務中心正常營業。

休憩運動不打烊部分，中平、眷村故事館初五、初六開館；大溪木藝生態博物館初二至初六開館；孔廟初一至初六開館；客家文化館初三至初六部分開放；竹圍、永安漁港漁貨直銷中心照常開放，「G10GO!市集」初三至初六開放、軌道願景館初三至初六開館；市立田徑場正常開放；桃園、中壢、桃園南平國民運動中心、市立蘆竹羽球館、市立游泳池初二至初五上午8點到下午4點開放，初六恢復正常。

交通運輸不打烊部分，計程車從2月1日至10日，單趟加收50元、機場排班100元；交通號誌維修、路平通報不打烊；除夕至初六路邊停車不收費；拖吊保管場提供領車服務；公共自行車YouBike照常營運。

公安社福不打烊部分，110、119提供民眾各種報案受理、消防救災、緊急救護服務事項；社會局關懷持續受理通報、提供關懷救助金、物資，另於街友外展中心、人安基金會提供熱食，獨居老人及身心障礙者，年節期間提供替代餐食服務。

環境清潔不打烊部分，各區垃圾初一到初四及初六停收垃圾，小年夜下午加強清運但夜間停收，除夕、初五則是早上清運，夜間停收，初七恢復正常收運，復興區垃圾清運時間與其他區大致相同，僅小年夜不同，是上午八時起加強清運一趟至收運結束止。

醫療食安不打烊部分，11間責任醫院於除夕至初六提供急診、類流感門診服務，另「類流感防疫」、「非洲豬瘟防疫」、「黑心食品檢舉」、「食品中毒通報」、「戒毒」、「心理衛生關懷」等專線都提供24小時服務，另外，長照服務專線1966每天上午8點到下午5點提供服務，前5分鐘免費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/