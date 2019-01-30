醫院獲利名列前三強 長庚、台大都說有回饋員工

2019-01-30 21:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕健保署今天公布2017年各醫院財報，收支結餘最多的是林口長庚醫院，前十名醫院中，長庚體系就佔了四名；醫院龍頭台大醫院也名列第三。長庚、台大醫院院方表示，獲利都有回饋給醫護人員和員工。

長庚醫療體系行政中心副主任蘇輝成說，創辦人王永慶當年捐贈股票給林口、高雄長庚等醫院，且近年「台塑四寶」營運好，股利多，因此醫院配息很好，但長庚醫院去年在教學研究就花31億元、社福9億元，且長庚去年增聘463名醫護，調薪再花6.6億元，去年還發了6個月年終、1.5萬元獎金，有落實照顧員工的責任。

台大醫院院方表示，一直都很配合健保署政策，將醫院盈餘回饋同仁。2017年的紅利分配比率較2011年增加幅度達60％，另外醫院的春節團體績效獎金也從2017年的6000元，連年提高10％，今年達7200元。院方表示，雖然獎金的數字絶對值不算很多，但是代表醫院對於同仁一年來辛勞付出的感謝。

台大醫院院方表示，除了回饋外，也很重視改善醫院的工作環境，三年來新增聘的醫事人力達500多名，人事支出也增加13.6億元。

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