春節兒少保護不打烊 南投加強訪視關懷脆弱家庭

2019-01-30 23:26

〔記者張協昇／南投報導〕春節即將到來，南投縣113婦幼保護專線等10大社福措施春節不打烊，由於台南縣發生虐童致死案，引發各界關切，縣府社會及勞動處也啟動兒童及少年防護措施，在過年前針對全縣506名18歲以下脆弱（高風險）家庭兒童、少年及280名已列兒少保護專案對象加強訪視關懷，預防虐童情況發生。

南投縣春節不打烊的社福措施包括急難救助、食物銀行、職災通報、街友低溫關懷、1957福利諮詢專線、113婦幼保護專線、1955外籍勞工關懷專線及加強關懷獨居老人、低收戶及身心障礙弱勢家庭等。

鑑於台南發生虐童致死案，除了113婦幼保護專線在春節期間仍有專業社工廿四小時接聽，受理家暴、性侵及兒少保護等諮詢服務外，縣府社會及勞動處也配合中央政策，啟動兒童及少年防護措施。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，兒少防護措施以6歲以下弱勢兒童為主要訪視關懷對象，包括受刑人子女、未納入全民健保逾一年、戶政機關逕為出生登記、逾期未完成預防接種等，尤其台南虐童事件，涉案媽媽未成年，顯示未成年父母或未婚懷孕少女，若加上經濟困頓，更是易發生虐童事件高危險家庭，需要加強關懷與協助。

林志忠說，目前縣內18歲以下未婚生子有120件，已執行育兒指導80件，避免育兒知識不足造成觀念偏差，衍生虐童事件，也呼籲民眾若發現虐童事件，儘速向相關單位通報。

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