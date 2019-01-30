全球重量級媒體《紐約時報》 讚衛武營為文化客廳

2019-01-30 15:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今榮登全球重量級威望的美國媒體《紐約時報》，稱讚衛武營為文化客廳，邀請世界到台灣坐坐，享受文化生活，更為高雄洗刷過去文化沙漠的污名。

全球重量級威望的美國媒體《紐約時報》今晨以「在台灣，邀請你來文化客廳」為標題，從建築特色、在地親近性、空間解放、文化意涵等面向介紹衛武營國家藝術文化中心，並提到衛武營提升高雄的文化聲望，也給民眾一個大眾化的公共空間，衛武營啟用後所帶來世界級的表演，也為高雄洗刷長久以來文化沙漠的污名。

此篇專文描述衛武營走過日治時代、二次大戰與戒嚴時期，到如今成為眾人的藝術中心，民眾可在榕樹廣場或周邊綠地練習瑜珈、打太極拳，提及總統蔡英文於開幕時特別點出衛武營象徵空間解放與文化平權的意涵，文中也指出衛武營週邊房價因文化場館的落成而增值，高雄民眾因國家級場館坐落高雄而心生驕傲。

《紐約時報》提及去年衛武營開幕季總體票房達到8成，最大廳院歌劇院首檔節目由舉世聞名的雲門舞集演出《雲門舞集45週年 林懷民舞作精選》也快速銷售一空，衛武營今年春季20檔54場主辦節目，啟售3週開出5成票房佳績，足見南台灣民眾對於文化活動的支持。

衛武營表示，衛武營身處南台灣，在地直面世界，將世界最好的表演藝術及國際人才產地直送南台灣與高雄，並持續秉持「眾人的藝術中心」精神，打破藝術與生活藩籬，扮演旗艦角色，鏈結在地、國際、未來，領航台灣表演藝術界建構完善生態系。

衛武營指出，自去年10月開幕季啟用後，衛武營便成為許多知名國際媒體關注的焦點，繼英國《衛報》後，此次登上美國《紐約時報》，不僅讓衛武營再次在國際舞台發光發熱，並以文化實力讓世界看見台灣。

衛武營開春馬上迎來歐陸火紅的德國萊茵芭蕾舞團，將於2月28日邀請東西方大師林懷民、編舞家馬汀・薛雷夫和衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬，破天荒進行首次公開對談。

衛武營表示，3月將見到國家交響樂團與旅美小提琴家林品任、倫敦愛樂管絃樂團等世界級團隊再度抵達衛武營演出；4月初連假上演膾炙人口的歌劇《杜蘭朵》，3場超過5000張票券兩週內搶購一空，經過衛武營與國內外團隊幾週的協調，確認將在4月4日晚間特別加演一場，預計於1月31日中午於兩廳院售票系統啟售。

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