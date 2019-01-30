不讓70年好味道消失！4鮮肉猛男穿吊嘎苦學蚵仔煎

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「高空疊椅比煎蚵仔煎容易！」基隆撼動技藝團的4位猛男，除了勤跑校園推廣反毒，得知城隍廟商圈傳了3代近70年的簡家蚵仔煎面臨停業危機，小鮮肉走進廚房學手藝，讓傳統小吃好味道能夠流傳下來。

基隆孝三路蚵仔煎、燒賣、排骨酥等傳統小吃，是基隆火車站旁的傳統小吃，餵食著上班族和碼頭工人的胃，城隍廟文化祭多年來推廣孝三路美食。

撼動技藝團猛男得知簡家蚵仔煎老闆娘近來療養身體，3名子女都各自有專長，無意接手店裡的生意，許鈺祥等4名小鮮肉毅然下廚學手藝，讓美味不中斷。

老闆娘簡淑娟說，現在年輕人不願做這種辛苦的工作，女兒也各有專業工作，因此，在傳承手藝遇到很多困難，蚵仔煎和燒賣是父親傳下來近70的心血。

技藝團肌肉男有心傳承手藝，簡淑娟傾囊相授，從包燒賣備料、工序，都緊緊盯著，她說，每個動作都有眉角，要不斷操作熟練，才能保持「原味」，她要持續盯下去。

許鈺祥等人練特技多年，練就一身好肌肉，1年要跑30所學校，免費表演宣導反毒，現在學起傳統小吃手藝，比練特技還辛苦。他們說，會繼續跑學校反毒，也要讓傳統小吃好味道一直傳下去。

4名肌肉猛男，穿著背心露出肌肉線條，認真地包燒賣煎蚵仔煎，許多客人都多看兩眼。

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