頭份農民節打破傳統 22位茶師傅擺席沖茶宴農民

2019-01-29 15:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市農會歡慶農民節，除了表揚百位於農林漁牧表現傑出的農民外，今年更別開生面邀請22位全國知名的茶師傅，於現場擺席泡茶呈現客家文化，並用禮敬的心為辛苦的農民奉上暖暖的東方美人茶。農會表示，型式雖不同以往，但感恩慰勞農民的主題不變，也頗受好評，未來會再持續創新。

頭份為東方美人茶重要產地，夏、冬兩季皆會舉辦評鑑賽，選出優等茶葉經專家認證，打響頭份東方美人茶的市場知名度，近年更有茶園推出茶席文化表演，將客家特色的品茶文化推廣至國外。

頭份市農會今早慶祝農民節，有別於過往挑擔沿街向市民拜早年的活動形式，今年邀請22位全國知名的茶師傅，於現場擺席泡茶，濃郁茶香四溢，讓在台下等待頒獎的農民們享受現泡東方美人茶，宛如貴賓般禮遇也讓農民們大感窩心。

頭份主要農產為蜂蜜、高接梨、東方美人茶、柑橘、文旦、黑豆等，今年氣候條件得宜，使得各項農產質量俱佳，農會也打破傳統，透過茶席方式款待農民，一方面感謝整年辛勞，一方面也行銷頭份農業產，別出心裁的設計，讓現場賓主盡歡。

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