大年初三來看明華園！ 吉慶戲特展屏東戲曲館登場

2019-01-29 16:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位屏東縣潮州鎮的屏東戲曲故事館，今天（29日）起推出吉慶戲特展，以小劇場形式重現廟口扮仙戲的情境，並提供參觀民眾穿戴戲服體驗扮仙樂趣。2月7日（大年初三）邀請明華園黃字團演出財神戲，替民眾為新的一年帶來好彩頭。

屏東縣政府文化處表示，潮州是歌仔戲、布袋戲、皮影戲三大傳統戲曲文化發展的搖籃，每逢過年期間，屏東戲曲故事館總少不了應景的主題展，今年邀請嘉義傑出團隊緣龍戲坊江明龍團長以吉慶戲為主題策展。

吉慶戲通常括兩部戲，上半部是｢扮仙戲」，後半部是｢人間戲」。｢扮仙戲」是扮演天上的神仙祝賀福壽喜慶的戲；｢人間戲」也是以討個吉利為目的，扮演人間故事，多為歷史人物，戲中主人翁，對國家民族有很大的貢獻，受到封賞而光宗耀祖，並且是福祿壽齊全的人物。

策展人江明龍是台灣歌仔戲班的戲班囝仔出身，以傳統的靈魂、創新的心，將傳統文化以當代面貌、與時俱進的方式傳遞。此次展出將模擬及重現廟口吉慶戲場域，戲台扮仙戲體驗及文物展示，展期至9月30日止。

屏東戲曲故事館春節期間於2月7日（年初三）起開館，當天下午3時30分至5時，由在地的明華園黃字團演出財神戲，歡迎返鄉遊子及遊客到戲曲館走春，體驗戲曲文化。

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