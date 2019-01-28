自製天然手工皂成風潮 色彩、造型變化多

2019-01-28 22:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕現代人逐漸崇尚天然，自製手工皂成為風潮，也頗具市場商機，嘉南藥理大學推廣教育中心開辦專業師資培訓班，趕在農曆年前成果發表，包含渲染、拼貼、蛋糕、鮮花、夾心捲、羊毛氈、無痕分層…等造型與色彩，甚至還可當作婚禮小物，琳瑯滿目，也展現學員們的無限創意。

嘉藥開辦的師資培訓班，每位學員都接受了為期9週、共54小時的課程，除相關技法與實作之外，也講授皂化與配方的專業理論，以及各類油脂特性、天然植物萃取應用，還有教案設計、市場分析…等內容，同時還延伸到基礎保養、洗潤髮膚領域，相當完整。

嘉藥粧品系教授楊朝成表示，目前政府對於手工皂並沒有相關的證照，導致市面上的課程與產品，素質良莠不齊，且多數僅強調製作技巧，缺乏學理依據，因此該校結合專業師資與完善設備，開設這次的培訓班。

楊朝成說，從結訓成果展來看，學員們已經可以依個人喜好，設計出獨具風格與造型的成品，在競爭激烈的洗淨市場之中，有能力走出自己的一片天。

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