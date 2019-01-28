新年走春 嘉市推多項活動迎金豬

2019-01-28 21:48

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕迎接金豬年，嘉義市推出「2019年諸羅如藝迎新春」年節系列活動熱鬧滾滾，市府今天在中庭舉辦宣傳記者會，初一至初三在文化局文化廣場有豬年紀念紅包發放、藝術文創市集及音樂表演，初十在嘉市史蹟資料館舉辦西洋情人節活動，春節至元宵節可到雲霄古道周邊賞花燈，感受年節歡樂氣氛。

嘉義市長黃敏惠偕老公蔡宗佑醫師為西洋情人節活動代言，兩人製作「愛的指模交趾陶」同框放閃，為結婚至今35年作見證。

黃敏惠說，今年紀念紅包由「吉祥豬」當主角，祝福大家「喜從豬來‧諸事順利一路發」，年初一上午10點半將在文化局文化廣場發送1688個豬年紀念紅包向市民拜年。

年初一至初三在文化局文化廣場舉辦藝術文創市集，有國樂團、音樂達人的音樂匯演，還有動手做年節小物的共享DIY樂趣課，邀民眾來走春，從遊戲中體驗藝術。

西洋情人節逢年初十，文化局當天上午10點在嘉市史蹟館委外經營的「昭和J18」舉辦「一生一世‧陶你歡喜─交趾陶情人手印活動」，內容有交趾陶手印、史蹟資料館情人節雙人套餐、愛情御守、活動打卡，優惠價1314元，只參加「交趾陶手印」活動者收費700元，活動提供線上報名前10組情侶免費，詳情可上（https://reurl.cc/vWyRo）網站查詢。

春節至元宵節賞花燈活動以嘉市九華山地藏庵為中心，雲霄古道擴張連結至檜意森活村及北門驛，市府及民間團體佈置應景花燈，讓民眾提燈賞燈遊古道，感受濃郁年節氣氛；另在檜意森活村設置新式的智慧路燈，推播年節及生活化資訊。

市府表示，春節來嘉市走春，使用電子票證即可免費搭乘市區1路、7路公車，而66路台灣好行「光林我嘉線」（國曆2月1日至3月3日）行經嘉市各大景點；另市區公有路邊停車場（2月4日至8日）暫停收費；搭乘台鐵或國道客運（2月1日至10日），享有10小時內轉乘公路客運8公里一段票免費優惠。

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