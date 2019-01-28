邵族傳統領域遭撤銷 孔雀園環評力拼「敗部復活」

2019-01-28 19:13

〔記者謝介裕／南投報導〕牽一髮而動全身！

南投縣魚池鄉邵族傳統領域設劃，因縣府及公所訴願成功，將遭行政院公告撤銷後，今日下午5時許，縣府進一步就「魚池鄉日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」環評遭環保署否決撤銷一事，與得標廠商「孔雀園觀光股份有限公司」討論後，決定由廠商出面向台北高等行政法院提出行政訴訟，力拼該案環評結果能「敗部復活」。

孔雀園BOT案基地面積約1.6頃，依招標規定，係一般旅館等級以上的規格，房間數不得少於200間，投資金額不得低於10億元，且得標廠商擁有50年的經營權，2016縣府辦理招標後，由孔雀園觀光股份有限公司得標，但能不能通過環境影響評估，則是該BOT案能否開發的重要關鍵。

縣府環保局就該案召開環評以來，邵族民眾一直以孔雀園是其傳統領域為由，捍衛本身權益，甚至去年6月縣府通過該案環評後，邵族民眾無法認同，也立即提出訴願，環保署審查後，認為縣府在去年6月12日召開環評會前1天（即去年6月11日），原民會已公告孔雀園屬於邵族傳統領域，所以縣府審查結論係屬違法，遂予以撤銷並要求該案須重新進行環評審查。

怎料，本月25日行政院就原民會公告包括孔雀園在內的魚池鄉近三分之二面積被劃入邵族傳統領域方面，認為「程序不無瑕疵」，撤銷邵族傳統領域的公告，無疑也給予孔雀園BOT案環評「敗部復活」的機會。

孔雀園觀光股份有限公司說，孔雀園BOT案從得標迄今2年來，因孔雀園是否屬於邵族傳統領域的紛爭，而處於原地踏步，如今行政院打臉原民會，該案環評遭環保署撤銷的理由便不存在，將就相關資料及事證向法院據理力爭。

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