150元徜徉精裝書海 大中書局「讀者城市」進駐屏東演藝廳

2019-01-28 21:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕網路書店興起讓實體書店漸漸式微，在屏東深耕38年的大中圖書公司，與屏東縣政府合作，即日起進駐屏東演藝廳，業者打破以往賣書的經營模式，透過空間設計營造閱讀氛圍，並挑選近3千本高單價精裝書及限量典藏書，每日150元入場費，並提供自助式飲品吧台，開創屏東閱讀藍海。

「讀者城市」今天正式開幕，是南台灣唯一全店陳列精裝書的複合式書店，書籍涵蓋人藝術人文、世界史地等，其中不乏全球限量4百套、市價近10萬的「海上絲路」，店內還有鎖定高端客群的商務VIP空間，並具備多功能演講廳，提供藝文展演。

大中圖書總經理劉彥甫表示，公司賣參考書起家，在屏東經營38年，隨著網路時代來臨，民眾閱讀習慣跟著改變，書店如何轉型經營成為一大課題，「讀者城市」嘗試在200多坪的空間裡，營造巴黎、紐約、羅馬、東京等不同風格的閱讀環境，並引入一般讀者較難入手的高單價精裝書，讓讀者有探索城市的感受，民眾付費入場看書，除了享受書本內容與環境氛圍，還有自助吧台供讀者暢飲。

屏東演藝廳藝術商場招租經歷6次流標，該空間閒置3年後，去年7月與大中圖書正式簽約，一約9年。

屏東縣長潘孟安也表示，資訊爆炸的年代傳統書店很難生存，但小琉球、恆春等仍有許多獨立書店的身影，縣內也不乏有歷史建築變成書店，「讀者城市」以不賣書的書店為概念，對屏東而言是一個新的里程碑，也期待「讀者城市」與屏東大學、屏東演藝廳及屏東菸廠串連，打造屏東文化休閒與美學陶冶的走廊。

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