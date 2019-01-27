認識母親河濁水溪 雲林記憶Cool濁水溪特展迎春連環炮

2019-01-27 21:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在爆米香爆炸聲與紅燈籠祝福下，雲林記憶Cool濁水溪特展今天熱鬧展開，說書人李漢鵬介紹濁水溪歷史演變，及講解濁水米的故事，還有書法老師李熙駿教導民眾現場揮毫寫春聯，歡迎民眾虎尾走春。

「上天恩賜的水源，滾滾濁水陽光下閃著銀光，奔流河川，灌注遼闊田地，恩養世代子民，是島嶼農鄉的血脈。」詩人吳晟以生動而感性的筆觸描繪出濁水溪對台灣農業的貢獻，這條台灣最長的母親河是雲林農業發展的源頭，雲林記憶Cool特別推出濁水溪特展，陪伴遊客過年。

雲林記憶Cool此次濁水溪到雲林米特展，完全由店長曾沛等年輕人企劃及模型製作，還邀請傳統爆米香的「米香嫂」現爆現做，讓大伙兒回憶這個令人垂涎的古早味。

李漢鵬除介紹濁水溪的歷史演變，也以農田水利會的灌溉渠道圖，說明濁水溪的發源地，台灣北幹線、南幹線及濁幹線的分布，講解中部為何能夠成為大穀倉及濁水米的由來，展出即日起至3月底，保證精彩，值得一遊。

春節期間雲林記憶Cool搭配鄰近雲林布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍組成的「文化四館」有一連串精彩活動，歡迎全國遊客到虎尾走春。

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