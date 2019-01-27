不只這次！擦屁股老外辱空姐惡行有4次 長榮內部文件曝光

2019-01-27 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名體重200公斤的外籍乘客搭機時，要求長榮空服員協助脫褲子、擦屁股，導致空姐身心受創；對此，長榮航空26日發布內部文件，指這名外籍男有曾有包括要求組員幫忙「清洗尿壺」等4筆不良紀錄報告，不過並不包含媒體曾經報導的「在座位便溺」情況。

中央社報導，長榮航空空服標準部莎協理透過內部文件向空服員說明，查證這名外籍男過往20次搭機經驗，有4筆事務長報告提及該外籍男機內情形，包括去年5月，2位事務長提出該名外籍男要求至商務艙如廁並要求協助擦屁股，但組員只同意協助移動並使用商務艙廁所，拒絕替他擦屁股，後來乘客自理生理需求，航程中無在座位便溺情況。

報告中也提到，這名乘客確實曾在機上打翻飲料以及優格在自己胸前，並要求空服員幫忙擦拭；此外，這名外籍男曾要求泰籍空服員幫忙清洗他「使用過的尿壺」，泰籍空服員「秉持服務精神」，戴上手套協助清洗，事後公司以及事務長對該空服員表達感謝。

對於有空服員質疑，為何在事發後澄清該名外籍男只有去年一次不良紀錄，調查後卻多達4筆？長榮航空表示，這名旅客2018年5月舊金山–台北、台北–曼谷航段的兩段與這次2019年1月洛杉磯–台北、台北–曼谷兩段的報告，因為都是北美經台北當日轉機前往東南亞，因此之前說一次，指的是2018年舊金山–台北–曼谷整個航程的報告，並無衝突之處。

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