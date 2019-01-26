強烈冷氣團來了！氣象局發布低溫特報 深夜下探10度

2019-01-26 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）清晨起強烈大陸冷氣團南下，氣溫將愈來愈低，氣象局於北部、西部地區發布低溫特報，並於多數地區發布陸上強風特報。

氣象局表示，今天溫度愈晚愈冷，昨天深夜至今天清晨中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區約16到18度，白天北台灣高溫僅16、17度，整天濕冷，中南部及花東約20至25度。

今晚起至明天（27日）清晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，嘉義以北及宜蘭沿海空曠地將出現10度左右的低溫。水氣稍增多，桃園以北及東半部地區將有局部短暫雨，中南部地區則大致上多雲到晴。

氣象局預估，週日（27日）至下週一（28日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫約10至13度，其他地區也只有12至15度。天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

空氣品質方面，26日受大陸冷氣團挾帶微量污染物移入影響，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部以北沿海地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區下風區域因污染累積仍為「橘色提醒」等級，風速增強、擴散條件轉好將可改善，雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象。另馬祖、金門受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 16 13 ~ 17 16 ~ 23 15 ~ 18

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