急凍！嘉義以北16縣市低溫特報 明晨起18縣市慎防強風

2019-01-25 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今晚（25日）9點30分，針對嘉義以北16縣市發布低溫特報、18縣市陸上強風特報及花蓮縣大雨特報，提醒民眾多注意天氣變化，適時增添保暖衣物。

花蓮縣大雨特報

氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，明晚（26日）起至27日清晨，嘉義以北及東北部沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾也請注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

低溫特報範圍包含，新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣與金門縣等16縣市。

氣象局指出，受東北風增強影響，明晨起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

陸上強風特報範圍包含，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、新竹市、嘉義縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣與金門縣等18縣市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/