台中市補助資材、運費及農友 促百合再外銷香港

2019-01-25 20:32

〔記者歐素美／台中報導〕今年暖冬造成台中市后里區百合提早開花，價格低迷，台中市政府補助收購業者每支資材費及運費各6元，農友並可獲補助10元，以穩定價格，今天再出口一貨櫃共約3萬支百合、劍蘭、文心蘭、金絲桃和繡線等花卉至香港，其中百合約2萬支；農業局長蔡精強表示，這次外銷約有200萬元經濟效益，除穩定國內花卉價格，也為花農拓展更寬廣的海外通路。

今年氣候溫暖，百合提早2週盛開，因春節未到，致價格低於農友成本，農業局為穩定價格並舒緩國內市場供需壓力，推出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場，只要向台中農民收購於台中市轄內生產的百合並外銷，即可依實際出口量申請每支補助包裝資材6元及運費6元，另農民生產端也有每支10元補助，外銷目標量為20萬支，目前百合花已外銷日本10萬支，今天再銷往香港近2萬支。

農業局長蔡精強今早前往台中后里花卉外銷裝櫃現場，關心花卉出貨情形，他表示，市府輔導后里區農會出口1個40呎貨櫃花卉銷往香港，包含百合花、劍蘭、文心蘭、菊花及火龍珠等5種花卉，共約3萬支，創造近200萬元經濟效益，除穩定國內花卉價格，更為花農拓展通路增加收益。

蔡精強並指出，市長盧秀燕即將出訪香港，見證台中農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，而茂谷柑日前也已外銷香港2200箱，花卉今日也裝櫃送往香港，讓香港過年時可以用到台灣花卉佈置，期盼逐步將台中優質農特產品外銷，讓貨出去、人進來，農民賺大錢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/