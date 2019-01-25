注意！氣象局齊發低溫、陸上強風、大雨特報

2019-01-25 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕據中央氣象局資料顯示，針對全台16縣市發布低溫特報，18縣市發布陸上強風特報，2縣市發布大雨特報，氣象局指出，明晚起至後日清晨，北部及東北部地區沿海和金門、馬祖地區將恐現攝氏10度低溫，民眾需多留意自身健康狀況。

發布低溫特報的16縣市，包括新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣、及金門縣。

發布陸上強風特報的18個縣市則為，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、花蓮縣、新竹市、嘉義縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣、及金門縣。

大雨特報的2縣市包刮，宜蘭縣及花蓮縣，氣象局指出，因對流雲系發展旺盛，故這2縣市將有可能出現局部大雨，請注意居住在該區的民眾出門記得攜帶雨具，以防突如其來的大雨。

氣象局表示，因受強烈大陸冷氣團影響，明晚起至後日清晨要注意會出現攝氏10度左右低溫，從事農、漁養殖業的民眾須注意自家山坡地作物，要嚴防寒害，並注意自身保暖。

氣象局提醒，明晨起，台南以北、東半部及離島地區沿海、空曠處將有8至10級強陣風及較大風浪出現，民眾倘若要前往海邊活動須注意自身安全。

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