3年前國軍曾要「處理」浪浪 立委蔡適應建議「維持現狀」

2019-01-24 20:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市日前發生比特犬攻擊流浪狗致死事件，震驚社會，基隆立委蔡適應今天下午說，3年前國軍也發生過虐狗致死案件，當時國防部原本要把跟部隊一起生活的「浪浪」全部「處理」掉，他向國防部要求先「維持現狀」，如果相安無事就順其自然就好，落實生命教育。

基隆市22日有比特犬攻擊流浪狗致死，動保所今天循線找到陳姓飼主，陳男喊冤稱非蓄意，但動保所調查發現，比特犬已不是初犯，除了將比特犬帶回收容，並依違反動物保護法函送，飼主將面臨二年以下有期徒刑的刑責。

蔡適應說，3年前國軍也發生一件令人注目的動保案件，國防部下了一道命令，要原本跟部隊一起生活的浪浪全部「處理」掉，他特別向國防部要求，如果是原本相安無事的浪浪，就順其自然就好。

後來國防部從善如流，邀請動保團體至各營區宣導「尊重生命、愛護動物觀念」和動保法規定，軍犬納冊並指派專人照顧，嚴禁棄養虐待；流浪犬部分，有運用需求，在不影響任務下，經核准可予以收留，對於流浪狗官兵不得虐待動物，若無法照顧則通知動保團體協助處理。

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