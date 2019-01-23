答錯一題就淘汰！ 高雄首屆國中英語單字王出爐

2019-01-23 20:24

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市首度舉辦國中英語單字王競賽，貫徹市長韓國瑜雙語教學政策，決賽答錯一題即淘汰，過程精彩，賽場驚呼連連。

第一屆高雄市國中生英文單字王賽事，今天（23日）於樹德家商舉行，73校、365名學生先於21日參與初賽，經過300題全民英檢初級單字及大考中心公布1-4級程度範圍考驗，有120名選手進入決賽。

決賽仿傚美國Spelling Bee賽事，選手10秒內於白板拼寫單字，難度提升到大考中心5-6級範圍，答錯一題即遭淘汰，過程驚呼聲四起，高雄師範大學附屬中學（高師大附中）國三林崇恩、國二林可勛答對全數過關，拿下男、女單字王頭銜。

過程中，2人面帶微笑、態度從容，將成就歸功於平日鍛鍊及師長指導。高師大附中校長李金鴦率團到法國考察，她受訪表示，林崇恩家父為執業醫師，喜讀英語小說，英、數都超修到高中程度，也好彈鋼琴，可說是知書達禮。至於林可勛於新加坡唸完小學，好學不倦，對語文充滿興趣。

第3到8名依次為道明中學學生黃彥寧、五甲國中黃紹齊、道明中學陳錚、五福國中劉宇宸、楠梓國中蘇詳分及光華國中黃昱勝。

賽場樹德家商為英語賽事常勝軍，2017年於全國英文單字與電腦速記師大賽，贏得高中組團體總冠軍7連霸紀錄，並囊括個人組第1、3、4、5名佳績，主辦單位特別情商校方讓各校平均表現，去年才停止連霸紀錄。

樹德家商陳茂霖說，應用外語科英語組老師透過大量閱讀，培養學生運用單字能力，校內也設全民英檢與多益課程，按程度分班教學，致力取得證照。

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