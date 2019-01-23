悼念「比基尼登山客」！龍應台嘆：在家打電動還譏笑她錯

2019-01-23 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕攀登馬博橫斷墜谷身亡的女山友遺體今順利吊掛下山，前文化部長龍應台在臉書撰文，嗟嘆解嚴後，怕事的政府從未真正解除山海禁，導致我國空有山岳海洋，卻沒有相關文化，「更糟糕的是，這怯懦、懶惰的社會對此現象沒有自覺」。

龍應台指出，我國戒嚴時期，高山有山禁、海洋有海禁，但政治解嚴後，山與海並未貨真價實地解嚴。她說，數十年來，政府害怕災難發生後引起的責難，便將禁區劃大以便管理，而社會大眾基於「保護就是愛」的慣性思維，成為政府種種不合理禁令的支持，導致「保護、保險、救援」的系統無法完整建立。

龍應台進一步悼念去世的山友，寫道「墜落在高山之上、深谷之中的年輕女子，冰霜僵凍的遺體終於下山了。她的精神，深深震動我：是多麼強大的對心靈自由的追求，使得她一年有一百多天，獨自背著背包，往山的巔峰走去？」

龍應台嘆道，女山友死了，很多待在家裡打電動的人還譏笑她錯了，讓龍不免反問，「她在聲光充斥、虛擬流行的時代裡堅毅不止地鍛鍊體魄，這不是社會本來就該教育下一代的體育嗎」、「她無懼冰霜雪雨，冒險犯難，這不是社會本該傳授孩子的智育嗎」、「她承受孤獨，千山萬水毅然獨行，這不是社會本該教育下一代的修身德育嗎？」

龍應台文末犀利點出，「這怯懦的、懶惰的、心靈閉塞的社會，對女山友此刻穿過高山、越過深谷步步回家的遺體，應該感覺的是不忍和慚愧吧」，她感嘆，台灣人以政治的解嚴自豪，但卻未曾察覺，我們的視野及心靈其實距離解嚴還有很遠的路要走。

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