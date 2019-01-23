Google公司再生能源交易首選台南 南市府證實

2019-01-23 14:51

［記者王涵平／台南報導］南市經發局今日證實，Google公司選定在台南進行亞洲地區首宗再生能源交易，將購買10百萬的再生能源電力，未來採購的再生能源電力，將供應Google台灣資料中心的營運使用。

經濟發展局指出，臺灣電業法修正後，再生能源已可轉供與直供，Google公司選定在台南進行亞洲地區首宗再生能源交易，使其邁向實現100%無碳的理念，期盼能持續合作，也希望更多企業加入交易市場，共同創造台南的綠色經濟效益，預期將使再生能源的發展邁向另一個高峰。

經發局強調，台南擁有絕佳的日照條件，啟動陽光電城專案計畫，推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房、農業大棚、綠能屋頂等6大屋頂型，鹽業用地、不利農業經營農地、水域空間及垃圾掩埋場等4大地面型，目前計有5484件同意備案，累計762百萬瓦設置量，太陽光電推動成果不僅為全國第一，更是全國第一個獲得APEC能源智慧社區倡議之低碳示範城鎮金質獎肯定的縣市。

綠能屋頂以「民眾零出資、政府零補助」原則，由市府遴選適當營運商承租民眾屋頂設置太陽光電系統，有意願參與綠能屋頂的屋主，可免出資將屋頂「出租」給營運商，營運商長期維運達20年，並提供至少10%躉購費率回饋金給民眾，台南領先全國完成第一個區域營運商遴選，今年將陸續公告各行政區區域營運商遴選案，歡迎有意願民眾加入綠能屋頂行列，更歡迎符合資格廠商踴躍參與投標。

民眾及企業也能選擇自行出資設置太陽光電系統，為降低設置成本、提高設置意願，台南今年編列3000萬元補助經費，單一案場最高可補助100萬元，今年11月30日前提出申請，詳情可洽臺南陽光電城資訊網。

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