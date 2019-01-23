早療家庭走出來 台東馬偕辦同樂會展現療育成果

2019-01-23 14:40

［記者王秀亭／台東報導］家中若有早療兒童，對家長而言是條漫長又艱辛的復健之路，台東馬偕醫院為增進早療親子間的互動，今天邀請近60名早療兒童與家人到醫院同歡，一起折氣球、創意走秀，展現早期療育的成果。

台東馬偕醫院院長王功亮表示，提升縣內急重症醫療品質是東馬重要任務，關懷縣內弱勢族群也是醫院應盡的社會責任，每年都會主動關懷需要協助者，包括獨居老人假日送餐、弱勢學童早餐及課輔班晚餐，還有街友及新移民等族群。

王功亮指出，台東縣6歲以下嬰幼兒童約1萬9000人，發展遲緩兒童約有1100人，早療家庭在復健過程相當艱辛，東馬兒童發展聯合評估中心的治療師透過這幾周的療育課程，加入春聯、鞭炮等年節物品的製作，提前感受年節氣氛，今年關懷活動遂以同樂會形式，由家長陪著小朋友，帶著自己的療癒作品走秀。

東馬兒童發展聯合評估中心計畫主持人張舜雯表示，台東地形狹長、交通不便，加上偏鄉隔代教養比例高，長輩們不瞭解早期療育的重要，近年積極至幼兒園宣導，並利用嬰幼兒打預防針的機會，由衛生所初篩並通報可能發展遲緩的兒童，使台東的發現率較其他縣市高。

張舜雯說，不僅對遲緩兒進行早期療育，東馬也針對家長舉辦家長成長團體課程，讓家長在家也能進行療育，不過縣內心理師、語言治療師偏少，需求量卻很大，只能盡力安排，也爭取六歲以前最佳療育時間。

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