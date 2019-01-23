加強防疫 屏縣成立非洲豬瘟網頁專區

2019-01-23 11:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為防堵非洲豬瘟入侵台灣，屏東縣政府網站架設非洲豬瘟專區，提供「認識非洲豬瘟」、「防疫檢疫須知」、「屏東縣防疫機構」及「查緝機構」等防疫訊息，讓民眾及養豬戶一目瞭然。

屏東縣農業處長黃國榮也呼籲，養豬戶及產業團體做好自主管理防疫工作，落實高溫蒸煮廚餘再利用餵飼豬隻，消費者不購買疫區及來路不明的豬肉及其加工品，食用經屠宰衛生檢查安全並蓋有合格認證的豬肉。

農業處今天（23日）表示，成立非洲豬瘟專區，就是希望達到全民防疫目的，不論是飼養者、防疫人員、甚至消費者，都能從「認識非洲豬瘟」訊息中了解病毒特性、傳播方式及途徑，在「防檢疫措施」中透過淺顯易懂的圖示及影片，也讓民眾知道一旦非洲豬瘟入侵，將衝擊民生及養豬相關產業鏈。

農業處提醒民眾若發現任意丟棄豬隻屍體、來路不明豬肉及加工品，或是飼養者豬隻突發大量死亡時，請依「屏東縣防疫機構」就近向所在地鄉（鎮、市）公所或相關「查緝機構」進行通報，讓人人都是第一線的防疫尖兵。

屏東縣政府已於去年（107年）12月27日成立緊急應變中心，全面啟動防疫措施，縣長潘孟安指示防疫單位加強養豬場消毒宣導及防疫訪視，積極輔導廚餘養豬戶改以飼料養豬、加強宣導廚餘加熱處理，並要求相關局處配合中央政策防堵非洲豬瘟，讓防疫把關工作全員動起來。

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