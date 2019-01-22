臉書直播寫春聯 林右昌揮毫「富泰康寧」

2019-01-22 15:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接農曆新年，基隆市長林右昌今天下午透過臉書直播，揮毫寫下「富泰康寧」、「福」、「吉祥」等祝賀語，還即興畫了1隻山豬，生肖屬豬的林右昌說，屬豬有個好處，很有口福，祝大家新的一年福氣圓滿。

林右昌下午在市長室揮毫「富泰康寧」，緊張得自嘲手在抖，「以後沒有工作就來賣春聯」，粉絲紛紛留言「想要限量春聯」、「等一下可以去拿嗎」、「豬事大吉」，林右昌得到鼓舞，接連寫下「福」、「吉祥」等「右昌體」春聯，還畫了1隻看起來很淘氣的山豬。

林右昌說，「富泰康寧」有很福氣的意思，祝福大家平平安安、順順利利，新的一年希望之前對基隆市的規劃，都能很順利的完成，照著既定期程順利往前走，對市民有交代。

林右昌也預告，明天上午9點30分到11點，會到安樂市場發送1元祝賀紅包，紅包裡除了1塊錢，還有印上基隆近年熱門的景點正濱漁港色彩屋，春聯部分，基隆市民每一戶都有配送，現在還有剩2000份左右，有需求可到市政府、區公所索取，祝賀市民朋友新年快樂，添添喜氣。

林右昌說，今年年假比較多天，民眾年假有出遊歡迎來基隆潮境公園、色彩屋、和平島、海洋廣場、東岸商場等地走走看看，欣賞郵輪入港及山海景觀。

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