有線電視偏鄉送愛 阿公阿嬤水水過年

2019-01-22 12:11

〔記者王涵平／台南報導〕南天有線電視今結合美髮、醫院下鄉送愛，義剪、健康講座，要讓阿公阿嬤過個漂亮、健康的好年。

南天「行腳偏鄉〜社區傳愛」，首場活動結合新營卿之森美髮沙龍及奇美醫學中心，前往新營鐵線橋部落舉辦巡迴義剪暨健康講座，近十位美髮設計師幫社區長者義剪，營養師宣導健康飲食及用藥安全，吸引在地近百鄉親參與。南天電視總經理劉中勝表示，南天在地深耕近30年，為回饋溪北鄉親長期的支持，每年皆會巡迴社區舉辦不同主題活動，關懷社區長輩健康也回饋鄉親長年對南天電視支持，義剪服務也讓長輩清爽亮麗水水的迎接農曆新年。

卿之森設計師全部出動，卿之森店經理簡麗緣表示，大家都很歡喜來幫阿公阿嬤服務，看到阿公阿嬤年輕好幾歲，心情都很開心。

年輕設計師peggy為90歲奶奶剪頭髮，高興地說是難得的經驗。奶奶看著頭髮「變水」，頻說多謝。

奇美醫學中心專業營養師健康諮詢講座，提供長者年節健康飲食參考，帶動阿公阿嬤做韻律健康操，杏一藥局藥事人員提供量血壓、血糖服務。

民眾不畏寒風參與，南天貼心準備碗稞，新營鑫佰揚食品老闆贊助黑豆茶、冬瓜茶，老人家笑稱「有吃擱有料」，稱讚不已。

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