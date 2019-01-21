入冬首次低溫特報！週二起濕冷轉乾冷 嘉義以北下看10度

2019-01-21 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，東半部地區有局部短暫雨，北部及中南部地區為局部短暫雨後多雲，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴的天氣。另外彭啟明也指出，有機會出現10度左右的低溫。

據中央氣象局預報，受到強烈大陸冷氣團影響，22日各地氣溫仍偏低，各地清晨低溫約12至15度，北台灣白天高溫僅15、16度，中南部及花東約19至23度。

今天（21）日下午氣象局終於發布入冬以來第一次的「低溫特報」，同時今天早上玉山終於盼來初雪，這也是有觀測紀錄史上最晚下初雪的一年。氣象達人彭啟明表示，自明天（22）日中午起將從濕冷轉為乾冷，到23日清晨才慢慢開始回溫。屆時嘉義以北及宜蘭、花蓮沿海空曠地將出現10度左右的低溫。低溫持續到23日開始轉晴，24日逐漸回溫。彭啟明提醒，到過年為止，北部都有溫度上的變化，中南部則相對較穩定，南北氣溫約在一件衣服的差距。

另外《天氣風險》也指出，22日起會轉為乾冷，夜晚清晨輻射冷卻明顯。對於民眾關心的過年天氣，僅能給出模糊的趨勢，預計過年前偏暖，春節前期偏冷。

空品方面，據行政院環保署空氣品質預報資訊，22日白天水氣量逐漸減少，受強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部為局部短暫雨後多雲；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖以及金門地區仍受大陸霾害影響，空氣品質為「紅色警示」等級。

紫外線方面，新竹以北和宜蘭地區為綠色低量級指數，苗栗以南及外島地區則為中量級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/