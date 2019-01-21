不滿「黑山」說法 山友嗆：台灣人只能走官員畫好的路線？

2019-01-21 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕在登山界暱稱「G哥」的比基尼登山客吳季芸前日墜谷求援，今午救難人員趕抵事發地點時，不幸已無生命跡象，令許多山友不捨，由於其未經申請獨攀玉山國家公園「馬博橫斷」，引發網路論戰，對於所謂的「爬黑山」指控，有山友嗆：「台灣人只能像籠中鳥一樣，走在官員們畫好的路線上囉？」

比基尼登山客吳季芸不幸墜谷亡，「雪羊視界」臉書粉絲頁版主也感到相當不捨，發文「希望你能在天上做一位天使，守護著每個愛山的靈魂，享受你最喜歡的，台灣最美麗的山林。」

而吳季芸未經申請獨攀「馬博橫斷」而發生憾事，意外引發網路論戰，有網友批評沒申請就登山不可取，或稱獨攀才是發生憾事主因；不過「雪羊視界」直言，這種「墜落」的意外，不管是獨攀還是團隊，遇到的機率都差不多，因為不可能手牽手過斷崖，每個人在過地形的當下都是「獨攀」，實在與這次意外沒什麼因果關係。

而所謂的「黑山」的議題更令「雪羊視界」不滿，強調吳女不是不申請，而是根本沒得申請，「台灣國家公園入園申請系統，對有實力的登山者而言，根本是一塊絆腳石，因為路線選擇非常僵化」，系統根本找不到她想攀登的路線。

「雪羊視界」痛批，難道台灣人只能像籠中鳥一樣，走在官員們畫好的路線上嗎？探勘、尋訪未知都被當作禁忌，不按照固定路線申請，就是犯罪要重罰，「台灣人只配活在官員給的老鼠滾輪上嗎？」

對於網友們的質疑，「雪羊視界」稱，為什麼大多數不爬山的台灣人，看著電視說貝爺（Bear Grylls，英國著名野外求生專家）野外冒險好帥，卻回頭要求國內登山客「只能走在政府劃定的路線上」，否則就會被冠上破壞生態、犯法等名義，嗆「是外國人才有資格走在原始的森林中面對未知？」

「雪羊視界」聲稱，會出現「不給申請」的「黑山」，是因為政府不想管理，強調：「沒有山是黑的，因為黑的永遠是不願開放、不願用心經營的管理單位的心。」

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