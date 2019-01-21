交通部宣布今年施政重點 南迴、西濱工程年底通車

2019-01-21 12:42

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部今天舉行新春記者會，宣布南迴公路拓寬改善、西濱快速公路後續計畫將於今年底通車；蘇花公路山區路段改善計畫也將於年底完工、明年春節前通車。另外，今年11月主辦世界飛安高峰會，為歷年在台舉辦最大國際民航盛會。

交通部回顧去年施政成果，路政包括蘇花改蘇澳至東澳段等9項公路工程、花東線鐵路瓶頸路雙軌化暨全線電氣化計畫等5項鐵路工程完工或通車；航政方面，桃園機場旅客量達4654萬人次，較前年成長3.69％，晉身全球前50大機場之列，所有機場總計達6890萬人次。

另外，台灣港群貨櫃裝卸量也較前年成長2.75％、國際客運量成長6.45％。至於觀光方面，國際旅客來台數不但達1107萬人次創新高，客源結構東北亞、新南向、港澳歐美、中國大陸約各占1/4，國際市場均衡發展。

交通部長林佳龍表示，今年仍重視安全，將落實交通安全管理，在機動車輛數逐年成長下，車禍30天內死亡人數目標由今年11月的2528人，至111年降低至2300人；另將落實「營業大客車安全管理」，將進行台鐵總體檢，就人、車、路、營運、組織管理面向進行總體檢，導入安全管理系統SMS，保障民眾行的安全。

林佳龍也說，交通部將於今年11月4至6日舉辦世界飛安高峰會，共計50個國家、超過400名國際飛安專家來台參加會議，也是歷年在台舉辦最大國際民航盛會。

今年其他施政重點，交通部指出，台鐵將完成第四代票務系統，整合時刻查詢、訂票、付款等功能；偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率將由去年78％提高至83％；南迴公路拓寬改善、西濱快速公路後續計畫將於今年底通車，蘇花公路山區路段改善計畫也將於明年春節前通車；桃園機場第二航廈也將於今年4月完成擴建。

「綠色運輸」方面，交通部表示，今年持續提供優質公共運輸服務，也配合行政院「空氣污染防制行動方案」，落實2030年市區公車全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年新售汽車全面電動化目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/