「比基尼登山客」墜谷失溫亡 山友不捨湧入臉書哀悼

2019-01-21 15:28

首次上稿 13:18

更新時間 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕在登山界被稱為「GI哥」的比基尼登山客吳季芸，前日墜谷求援，經營野樵國際旅行社的野樵楊大今（21日）早在臉書表示：「除非真的是很嚴重，她是不會想要麻煩任何人的」，盼大家為她集氣，不幸今午救難人員抵達事發地點時，吳女已無生命跡象，令許多山友不捨。

36歲的女子吳季芸，在攀登玉山「馬博橫斷」途中不慎墜谷，透過衛星電話求援，經營野樵國際旅行社的野樵楊大今早在臉書表示，「GI哥」前晚以衛星電話通報墜崖，但昨天完全無法聯繫到她，令人相當擔憂。

野樵楊大表示，她未經申請獨攀行為引發網路論戰，但依他對其了解「除非真的是很嚴重，她是不會想要麻煩任何人的」，盼大眾先放下爭論，一起為她集氣，在天氣還沒更差之前先救到人再說。

南投縣消防局、玉管處、義消山青組成的救難隊，冒著強烈大陸冷氣團來襲的濕冷天候，展開搜救，在中午12時10分許，找到吳女並確定其早已失溫無生命氣息，令救難人員感到相當遺憾，未能將吳女平安救出；野樵楊大隨後也在臉書發文，盼「Gi哥一路好走」。

吳季芸憾事令許多山友不捨，臉書「魔境熊登山客」版主蔡日興表示，去年她有100多天在山上，並不是大家以為的那樣人，「她不是只是個標新立異的人，她比很多只會講的山友，更愛山，這點我非常非常非常地清楚」，高齡70多歲的登山攝影家郭英豪也在臉書上po出高山上盛開的鮮花，「萬朵鮮花送君行‧‧‧‧‧‧GG兄，你一定會回到家」。

吳季芸的臉書專頁「G哥比基尼的高山足跡」也湧入許多山友哀悼，「感謝你帶給大家那麼好的風景！RIP」、「妳永遠在我們高山的足跡裡」、「飛向妳喜愛的山嶽之巔，一路好走」。

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