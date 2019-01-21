峨眉首家連鎖超店進駐 台3線竹縣段添騎士歇腳點

2019-01-21 10:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉人口不到6000人，但觀光資源豐富，一家便利商店看準未來發展，選定台3線峨眉段開店，以客家風情的裝潢融入當地，希望方便鄉親隨時採買，也提供重機騎士、單車騎士及路過的旅客歇腳的地方。

全家便利商店台3線店近日在峨眉鄉石井村開幕，出身峨眉的新竹縣前縣長邱鏡淳特地到場，與鄉長王增忠和地方人士一起出席剪綵儀式。

峨眉鄉長王增忠表示，台3線從竹東鎮過後，經北埔峨眉到苗栗縣三灣沿線，都沒有超商；其中，峨眉鄉全鄉人口數不到6000人，且鄉親以務農為主，沒有什麼夜生活，因此過去一直沒有業者願意到該鄉投資開店，未來期望超商能帶給鄉民便利生活，也服務假日日益增加的遊客，讓峨眉鄉愈來愈方便。

全家便利商店中區營業本部長蔡瑞鈐表示，台3線店為中區營業部第859家店，全台有超過3300家門市，未來將服務台三線沿線及峨眉鄉親，透過超商多元服務，為民眾帶來便利。

台三線店以柑橘、竹篩、三合院、紅磚、木門等裝飾，充滿在地的客家風情；外牆的玻璃白天有遮陽效果，從外向內可看到重機的圖樣，夜間則因店內照明亮度高，玻璃恢復透明，讓民眾能一覽無遺店內情況。

台三線店前有空地，可提供停車，讓往來遊客、居民及重機騎士、單車騎士可方便停車，作為休息站。

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