史前人類、各國冤魂不滿被擾 鵝鑾鼻土地公求助佛祖

2019-01-20 22:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕寧可信其有？前年底動工的鵝鑾鼻公園停車場及賣店改建工程，近期因「文資法」規定停工一年，除引發當地民怨，最近傳出看不見的力量也有怨言，鵝鑾鼻保安宮人員指稱有「史前人類、荷蘭、日本及明清朝的靈體」，連土地公都無法排解，希望借助佛祖力量，19日起在道教廟宇連辦3天佛教法會，還奉上靈體要求的「特殊供品」，引發地方不少討論。

「感應到這些半猿人型態的靈體，實在有些震撼。」擁有正靈媒身分的保安宮副主委李梅菁說，冥冥中這些來自各方的靈體各有特殊供品要求，史前人類要求有香蕉、荷蘭人要求香檳蛋糕、清朝的要求糕餅小點、日本的則是想要類似壽司的食物，但部分物品來不及準備，分別先用荷蘭啤酒、日本餅乾、簡易糕餅替代，今天儀式將應祂們要求準備。

鵝鑾鼻公園周邊有兩處史前遺址，1980年代就有多次調查、試掘，分為鵝鑾鼻第一及第二遺址，進行賣店工程前，墾管處便委託學者鑽探多點調查，原本認為停車場周邊淺層已經沒有史蹟殘骸，沒想到去年10月間挖掘周邊水保工程溝渠時，工程人員又挖到史前骸骨停工一年，引發「看不見的力量阻擾動工」的靈異傳言。

李梅菁指出，前年動工時本來各方相安無事，但廠商似乎有些答應靈體的禁忌未妥善，造成保安宮土地公難以處理，近期又挖到遺跡停工影響當地眾多靈體，土地公10天前託夢指示要找佛祖協助舉辦超渡法會，形成在道教廟宇進行佛教儀式的特殊景象，同一時段預計需連續進行3年法會。

協助進行法會的法師釋寬學表示，農曆過年前確實較少舉辦法會，但廟方強調當地人心浮動，非常緊急請求協助，目前進行2天的法會過程，確實有不少「時代久遠」的感應，除了已進行慈悲藥師寶懺、地藏菩薩本願經卷，今天將舉辦隆重大蒙山施食的普渡法會，希望當地平靜、工程順利進行。

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