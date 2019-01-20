比基尼登山客G哥 墜谷前臉書分享觀音圈美景網友為她祈福

2019-01-20 19:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕獨攀馬博橫斷的「比基尼登山客G哥」吳季芸，19日下午在信義鄉盆駒山往無雙部落路段時，不慎墜落深約2、30公尺的山谷，至今尚無音訊，她墜谷前在「G哥比基尼的高山足跡」臉書粉絲頁，最後一篇PO出秀姑巒山上出現「觀音圈」的大景美照，網友都留言「羨慕」，下午網友得知其墜谷訊息紛留言為她祈福，希望她平安歸來。

36歲的吳姓女子被稱是「比基尼登山客G哥」，前年開設「G哥比基尼的高山足跡」臉書粉絲頁，用照片與文字紀錄她的登山過程，有3200多位網友按讚過，有個性的她在置頂文中強調，不提供行程解說，網友也不要私訊問她問題，也不接受任何批判的評論，可看出其阿莎利的性格。

吳女昨日下午4點多透過楊姓友人向南投消防局求援，指她在信義鄉盆駒山往無雙部落路段時，不慎墜落深約2、30公尺的山谷，今日因天候不佳直昇機搜救無功而返，而消防局今天也未再接獲其訊息，讓關心她的山友很擔心。

「比基尼登山客G哥」墜谷前在其臉書粉絲頁PO出在秀姑巒山頂紮營、拍下「觀音圈」美景的照片，她為文表示「不愛把大景掛嘴上，這總算有出景了～」，也指她臨時決定睡在中央山脈最高峰，又不小心背水上去住了。

18日下午PO文的吳女，不少網友羨慕她睡在山頂，又看到可遇而不可求的「觀音圈」，吳女回覆網友留言，最後一篇回覆文是18日晚間7點多，而19日下午南投消防局即接獲她墜谷求援的訊息。

網友們剛剛有人把她墜谷新聞PO在留言板，隨即有網友留言「G哥一定要平安歸來」，希望她能平安獲救。

據了解，「觀音圈」的氣象名詞是「光環」，是一種陽光透過雲霧反射，並經由雲霧中的水滴發生繞射與干涉，最後形成一圈彩虹光環的光學現象，在光環中經常包括觀察者本身的陰影。

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