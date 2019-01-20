苗栗草叢發現病死豬 已腐敗遭焚毀無法化驗

2019-01-20 10:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苗40線路邊草叢發現一隻死豬，苗栗縣政府1999專線接獲通報，動物保護防疫所人員立即前往現場，發現該豬隻死亡多時已腐敗，且與其他垃圾一同遭焚燒過，已無法採驗，但研判應為一般病死豬，防疫人員銷毀後並將該地區消毒處理，呼籲民眾毋須過度恐慌。

中國非洲豬瘟疫情延燒，雖台灣防疫工作上緊發條，但民眾見聞死豬仍人心惶惶，日前苑裡鎮一處偏僻草叢內，被民眾發現一頭死豬與垃圾堆置一起，經縣議員張顧礫通報苗縣府1999專線，動防所立即派員至現場處理。

動防所長張俊義表示，防疫人員到場後發現該豬隻已死亡多時，豬身腐敗，且與其他垃圾一起焚燒過，已無法採驗是否感染非洲豬瘟，但他強調，目前台灣本島境內尚未傳出感染非洲豬瘟的死豬案例，研判此為一般病死豬遭民眾棄置，已依照程序銷毀，並於該地消毒，民眾毋須恐慌。

依據中央災害應變中心統計，全國各縣市至今共有32起棄置、海漂、查扣漁船豬隻檢驗結果，其中僅去年12月30日金門海邊、今年1月17日馬祖東莒的海漂死豬驗出非洲豬瘟陽性反應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/