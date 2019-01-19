過年前送好！明天發票換花苗 25日捐舊衣抽金桔樹

2019-01-19 18:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投林管處過年前送好康！明天（20日）帶發票到南投縣水里鄉民族橋，2張可換1株花苗，花苗每人限換2株；沒空去水里的人，位在草屯鎮的南投林管處也有春節活動，排隊抽大型金桔樹，帶舊衣來的有2次抽獎機會，春聯則免費贈送。

南投林管處水里工作站明天在水里鄉民族橋上，舉辦「金豬報喜迎新春─名師現場揮毫贈春聯暨森愛家園送花苗」活動，現場免費送春聯，還有絹印門神DIY。明天還有很受歡迎的贈送花苗活動，只要帶去年11、12月或今年1月的發票，兩張就可換1株花苗，每人最多可換2株花苗。

南投林管處長李炎壽說，林管處準備象徵貴氣的桂花、民眾喜愛的茶花和山櫻花共500株，讓民眾做愛心享貴氣，帶回家中過好年。

沒空到水里鄉換花苗的民眾，位在草屯鎮的南投林管處在25日上午9點開始，也有春節慶景活動春聯也是免費送，另外準備66盆大型金桔樹，民眾排隊就可試手氣，每人抽一次，但如果有帶一袋舊衣來，可加抽一次，66盆抽完為止！

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