花蓮保母助家扶抗貧 溫馨短片吸引上萬點閱

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮有名保母黃雅惠，在加入家扶保母訓練課程並取得證照後，長期陪伴寄養童迄今，還加入助貧行列，擁有5代家扶撲滿，期間更帶著照顧過的孩童一起投零錢，透過撲滿捐款，分享生命教育、響應公益，並將過程拍成溫馨短片，目前已吸引上萬點閱率。
從安親班業者轉為保母的黃雅惠，因曾遇過無數名弱勢學童，心疼他們的求學歷程及環境，在成為家扶保母一員後，立即投入「無窮世代」助貧計畫，盼能幫助這群孩子及家庭脫離貧窮，5年來共擁有5代家扶造型撲滿，並固定在每年歲末之際，和當年度照顧過的孩子一起捐出撲滿。
黃雅惠還自行拍攝並記錄下教育孩子存零錢幫助弱勢童的過程，希望能跟更多家長分享生命教育的多元方法，短片在上傳花蓮家扶社群後，因孩子童言天真的無私對話，已吸引逾1萬7000人次觀看，還意外帶動一波父母認養撲滿做愛心的行動。
黃雅惠說，將錢投入撲滿是一個很棒的生命教育題材，在帶領孩子的行善過程中，透過簡單存錢動作，分享「小零錢也能發揮更大助益」的觀念，仔細訴說讓弱勢哥哥、姊姊安心上學的故事，培養「植福」的行動力。
黃雅惠今早也和照顧的孩子及孩童爸媽帶著7支撲滿回娘家，多個家庭每天一點一滴存下零錢，已累積近6500元，全數作為家扶抗貧基金。花蓮家扶主任施政延說，謝謝各界匯聚愛心，支持花蓮近3000名弱勢家庭孩童的生活照顧及教育補助經費，讓他們能無後顧之憂、安心就學。
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孩童跟著保母黃雅惠一起捐撲滿，從小培養「小零錢也能發揮更大助益」的觀念。（記者王峻祺攝）
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花蓮保母黃雅惠自行拍攝並記錄下教育孩子存零錢幫助弱勢童的過程，短片上傳花蓮家扶社群後吸引逾1萬7000人次觀看，還意外帶動一波父母認養撲滿做愛心的行動。 （記者王峻祺攝）
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