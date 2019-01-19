寒假禮物！林智堅與百名弱勢兒 共賞台灣原創動畫

2019-01-19 16:36

〔記者王駿杰／竹市報導〕今天是寒假第一天，市長林智堅特別與130名寄養、來自弱勢家庭的孩童聚一堂，招待他們到電影院欣賞台灣原創動畫「貓影特工：太極星貓的崛起」；林智堅說，這是「給孩子的寒假禮物」，冬日送暖的同時，也藉此支持本土原創作品。

林智堅說，今天的孩子都來自寄養家庭、家扶中心、課輔班，感謝導演張永昌與周林山製片提供機會讓孩童看電影，對弱勢而言這不僅是一場電影，更是一份暖心的愛，同時，本活動也希望鼓勵孩童能像電影中的特工，堅持信念克服困難，用勇氣完成生命中的關卡。

社會處長李季縈表示，去年12月的感恩季市府與民間各界攜手共同實現433位孩童的願望，今再與張永昌導演一起與130名寄養及弱勢家庭兒少看電影，增加美麗的回憶，讓竹市滿滿的愛被串聯，幸福加倍。

「再大的困難，只要相信自己就能度過！」導演張永昌說，這部片耗時8年才完成，劇中部分橋段亦為其親身經歷的感受，期望透過電影，讓每位孩童能用愛、勇氣及信心尋找翻轉的契機。

台灣原創動畫「貓影特工：太極星貓的崛起」劇情描述一隻超萌貓咪化身特務，透過機智解決全球能源危機，希望向觀看者傳達「遇到再大困難，只要相信自己就能度過」的正向力量。

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