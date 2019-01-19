宜蘭5月大女童猝死 2歲哥哥也曾嘔吐送醫險喪命

2019-01-19 12:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣今天凌晨一位22歲郭姓媽媽抱著5個月大、臉色發紫的蕭姓女童衝進陽大醫院急診室，經院方急救近後，仍然不治，因女童無明顯外傷，警方初步排除是虐童案；不過，該女童有一個2歲哥哥，去年也曾因嘔吐被緊急送醫險些喪命，女童與哥哥是社會處列管的兒保個案。

今天凌晨2點15分，郭姓母親抱著5個月大的蕭姓女兒衝進陽大醫院急診室，表示女兒臉部發紫，沒有呼吸心跳，醫生急救後，仍於凌晨2點50分宣告不治，由於近期全國虐童案件頻傳，為保險起見，院方通報社工與警方到場處理。

據了解，女童母親指出，女兒近期感冒，身體本來就不好，昨晚哄女兒睡著後，她到客廳看電視到凌晨1點，不料，回到房間內，卻發現趴睡的女兒臉色發紫，鼻子周圍都是鼻涕，無呼吸心跳，她緊急請先生載著她與女兒到醫院。

經過醫生初判，女童無明顯外傷，疑似是猝死，不過，女童詳細死因，仍待警方報請檢察官相驗及解剖後才能釐清，初步排除是虐童事件。

但據了解，該女童有一個2歲哥哥，在去年也曾因為嘔吐送醫，險些喪命，女童的父母被社工認為較疏於照顧兒女，將女童與哥哥列為兒保個案；且女童的蕭姓父親因詐欺通緝，所以才未跟著郭姓女子一起走進急診室，現社工遍尋不著女童父親與哥哥的身影。

社會處指出，據社工了解，女童沒有生活沒有不正常情形，也沒有被體罰的情況，初步排除是虐童事件，女童死因則有待釐清。

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