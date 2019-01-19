驚！食藥署清查含致癌物高血壓藥 11項有8項來自中國

2019-01-19 10:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年7月起陸續爆發一連串高血壓藥含致癌物事件，食品藥物管理署全面清查後統計，共有11項藥品被驗出有問題，其中8項用到來自中國製造的原料藥。

食藥署評估並參考國際藥政管理單位資訊，推論高血壓用藥中的5種沙坦類（Sartan）成分（Valsartan, Losartan, Irbesartan, Olmesartan, Candesartan） 製程可能有產生「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」或「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」不純物風險，所以針對這5種沙坦類（Sartan）成分效期內輸入製劑、國產製劑所使用的原料藥展開全面調查。

各縣市衛生局共抽樣142件原料藥與53件輸入製劑檢體送到食藥署檢驗，昨天全數完成檢驗，其中有檢出含NDMA或NDEA有43件檢體，都是來自之前已發佈有檢出NDMA或NDEA的5項原料藥。

其餘的原料藥檢體以及53件輸入製劑檢體沒有檢出NDMA或NDEA不純物，食藥署強調「並無新增有檢出的檢體案件。

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